Roberto Carlos virou Zé Roberto

Depois dos jogos da Copa, os jogadores dão entrevistas numa área chamada zona mista, um corredor por onde eles passam, param quando querem e falam com os jornalistas. Como tem muita gente querendo ouvir os jogadores brasileiros, a zona mista é sempre uma grande confusão.

No meio da bagunça da zona mista nesta terça-feira, após a vitória do Brasil sobre Gana, um repórter foi entrevistar o lateral-esquerdo Roberto Carlos e o confundiu com o volante Zé Roberto.

Ao ser chamado de Zé Roberto, Roberto Carlos brincou com o repórter. “Obrigado pelo gol”, disse o lateral, lembrando que o companheiro marcou o terceiro da vitória brasileira sobre Gana e ainda foi eleito o melhor jogador em campo.