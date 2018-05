Robin Williams diz que Rio ganhou os Jogos 2016 com ‘strippers e drogas’

Uma piada de péssimo gosto do ator norte-americano Robin Williams sobre os Jogos no Rio de Janeiro, em 2016, causou a revolta de parte dos dirigentes do Comitê Organizador da Olimpíada no Brasil.

O ator declarou no programa de televisão Late Show, apresentado por David Letterman, que o Rio de Janeiro havia conquistado o direito de sediar os Jogos pelo motivo de ter enviado “50 strippers e meio quilo de pó” na eleição do Comitê Olímpico Internacional (COI), em Copenhague, na Dinamarca, no começo de outubro.

Para receber os Jogos de 2016, Rio de Janeiro derrotou Chicago, Madri e Tóquio.

Chicago contou com a presença da apresentadora Oprah Winfrey, do presidente Barack Obama e da primeira dama Michelle Obama. Robin Williams disse para “Oprah não ficar chateada” porque a escolha “não foi justa”.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/8hBUF9K1d-4″ width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]