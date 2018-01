Rodada interessante

Nada menos que oito jogos hoje, hein meus amigos? E envolvendo quatro dos postulantes (hum, que palavra…) ao título: Grêmio x Ponte Preta no Olímpico; Figueirense x Internacional, no Orlando Scarpelli; Santos x Fluminense, na Vila; São Caetano x São Paulo, no Anacleto Campanella.

E tem Corinthians x Vasco no Pacaembu. Neste, o Coringão precisa confirmar a fase boa derrotando o Vasco. Já ouvi dizer que há um certo malestar no Parque São Jorge por causa das vitórias apertadas. E por quê? Afinal, 1 x 0 chorado também vale três pontos. Como dizia minha avó, de grão em grão a galinha enche o papo. E o Corinthians vem chegando, mas ainda continua muito próximo da zona de rebaixamento. Não pode vacilar.

Em Santa Catarina, o bem montado Figueirense pode aprontar alguma para o favorito Inter. Quem torce para isso é o São Paulo, também favorito contra o São Caetano. Este era uma tradicional asa negra dos grandes, mas perdeu muito de sua força nos últimos tempos, mesmo jogando em seu estádio e na “ausência” de sua torcida, como de hábito. Se perder de novo, o São Caetano se afunda na zona do perigo.

Quem também torce contra os outros é o Grêmio, que joga à tarde porque lá é feriado em razão da Revolução Farroupilha. Pega a Ponte, que derrotou o Santos na última rodada. O Grêmio é a incógnita desse grupo da frente. Já escrevi que ninguém cuidou dele, fora do Rio Grande do Sul, e agora ele aparece na vice-liderança e desperta a curiosidade dos analistas. Deve jogar com muito entusiasmo, como de hábito. E faturar mais três pontos, se favoritismo for uma palavra que ainda mantém sentido em campeonato tão equilibrado.