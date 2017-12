Rodada sem surpresas

Poucas novidades nesta rodada de domingo. A não ser que se considere surpresa a nova derrota do Corinthians, desta vez para o Goiás. Também não pode ser considerado fato inédito Leão jogar a culpa na arbitragem. Mas, como não consegue mesmo fazer o time render mais, passa a idéia de que já está procurando bodes expiatórios para assumir a culpa que, no fundo, nem é inteiramente dele e nem do elenco, mas da bagunça política do clube.

A vitória do Santos sobre o Grêmio foi suada, mas na Vila o Peixe é sempre favorito. Provou que pode ser competitivo, mesmo com o time desfalcado que jogou.

O Palmeiras foi bem e ganhou do Flamengo por 3 a 1 e respira um pouco. Com a vitória da Ponte sobre o Juventude, o time de Campinas também respirou um pouco – e jogou o Corinthians para baixo. Mas a “briga” pela última “vaga” de rebaixados ainda promete muita sensação até o final, porque são vários os times namorando com a Segundona. E digo vaga, assim no singular, porque parece que dificilmente Santa Cruz, Fortaleza e São Caetano se salvam. Falta apenas um pescoço para a degola.

Enquanto isso, o São Paulo segue suavemente rumo ao título, com sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado, agora o Santos. O tricolor conseguiu uma gordura e a manteve. Agora está duas vitórias adiante do principal rival. Duas vitórias porque há um jogo direto entre os dois times – e na Vila Belmiro. Se o São Paulo mantiver essa distância, pode encarar esse jogo difícil com toda a tranqüilidade.