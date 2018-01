Rogério acertou em atirar a medalha

Muitos disseram que Rogério Ceni teve atitude antidesportiva. Muitos consideraram jogada de marketing. Para mim, o goleiro do São Paulo acertou ao atirar a medalha para a torcida depois da perda do título da Recopa. O que há de errado nisso? Há muita hipocrisia atualmente. Vamos condenar a corrupção no esporte, os dirigentes que ganham dinheiro em negociações, esse bando de políticos ladrões que se candidataram novamente e vão ser eleitos. Rogério provou, mais uma vez, ser torcedor. Perder, para ele, dói. Como dói para o torcedor. Jogou a medalha porque estava com raiva, porque queria ser campeão, não vice. Há poucos como ele hoje em dia. Talvez só o grande palmeirense Marcos. Rogério não vai ao bar ou a uma festa depois de uma noite ruim. Volta para a casa triste com a derrota, assim como fazem os torcedores de verdade.

