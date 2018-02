Romário merece a marca

Romário está bem perto de marcar o milésimo. Será um marco inesquecível e eterno na história do futebol brasileiro. Claro, porque daqui a 10 anos ninguém vai estar aí para o fato de as contas do jogador não baterem com as contas de algumas entidades. Até agora foram 902 gols em partidas oficiais. Mas cá entre entre nós, jogos amistosos também vale gol. Ou não? E gol antes de ser profissional? Este talvez seja mais contestado. Mas para quem faz é bola na rede do mesmo jeito. E gols em jogos festivos? Ora, conta claro. A conta de Romário é a seguinte: 902 gols como profissional; 77 gols como amador; e 19 gols em jogos festivos, conforme informa a matéria de Michel Castellar no Estadão desta terça. Torço para que a marca seja conseguida. E isso nada tem a ver com qualquer comparação com Pelé. Pelé é Pelé. Outro nível. Mas Romário foi um dos melhores atacantes que o Brasil já teve. E merece a marca. Paciência se ele nunca jogou em São Paulo. Talvez por isso, os paulistas não gostem muito dele. Mas o que conta são seus gols. É bola na rede.

