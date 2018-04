Ronaldinho deve voltar à seleção brasileira?

Ronaldinho Gaúcho voltou a apresentar um bom futebol e tem sido o destaque do Milan nas últimas partidas do Campeonato Italiano. A onda, agora, é pelo retorno do jogador à seleção brasileira. Mas Ronaldinho deve ganhar uma nova oportunidade com Dunga, que fará a convocação para o amistoso contra a Irlanda no dia 9 de fevereiro?

A seleção brasileira vive ótima fase, e é uma das favoritas à conquista do Mundial. A reformulação imposta por Dunga deu certo – sua metodologia foi de colocar disciplina e evitar a zona ocorrida no Mundial de 2006, na Alemanha.

Pelo estilo de Dunga, Ronaldinho não deve retornar à seleção. O problema é se o treinador receber pressões para convocar o atleta – vale lembrar que ele teve de engolir a convocação de Ronaldinho para a Olimpíada, imposta por Ricardo Teixeira.

Não vejo como benéfico o retorno de Ronaldinho Gaúcho. O fato de ele jogar bem no Milan não significa que desempenhará papel semelhante na seleção brasileira. Vale lembrar que quando ele arrebentava no Barcelona não conseguia repetir o mesmo futebol com a camisa amarelinha.