Ronaldinho Gaúcho se desculpa por declarações polêmicas

Ronaldinho Gaúcho se retratou nesta quinta-feira nas redes sociais sobre suas declarações de que o Atlético-MG veio para São Paulo apenas para fazer um ‘treino de luxo’ na partida da quarta-feira contra o Tricolor do Morumbi. Para o time mineiro, com 15 pontos em cinco partidas, encarar o desesperado São Paulo era brincadeirinha.

Após a derrota por 2 a 0 e a repercussão negativa que suas declarações provocaram – o próprio Rogério Ceni disse isso em sua entrevista após o jogo -, o craque do Atlético pediu desculpas e tentou se explicar. Em seu Twitter, Ronaldinho Gaúcho disse que tem enorme respeito pelo São Paulo e que vencê-lo na próxima fase da Libertadores não será fácil. O meia aproveitou para pedir apoio do torcedor atleticano para essas partidas.

” Vamos enfrentar um grande clube e temos de lutar muito para conseguir um resultado positivo. Contamos com a torcida da massa atleticana. O que quis dizer foi que o jogo foi importante para que os jogadores do Atlético-MG entendessem o que será a fase de mata-mata da Libertadores, em que não se pode errar. Não podemos errar contra uma equipe como a do São Paulo. O nosso respeito pelo adversário é muito grande.”

Rogério Ceni não perdeu a chance de provocar o colega após a vitória. “Agora, o Atlético terá a chance de jogar para valer.” As duas equipes se enfrentarão nas oitavas de final da Libertadores. A primeira partida será no Morumbi. A segunda, no Independência.