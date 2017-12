Ronaldinho reabilitado?

Já posso ver as manchetes: Ronaldinho dando a volta por cima, reabilitado, readquirindo a forma, etc. Deu uma bela assistência para o gol de Kaká e cobrou duas faltas como nos velhos tempos. Voltou a ser o que era? Eis aí a questão. Para mim, ficou devendo, como anda devendo há muito tempo. Quanto à seleção, em si, na vitória sobre o Equador por 2 a 1, mostrou alguma alegria, em especial no segundo tempo. Robinho se movimentou muito e criou alguns lances de invenção. Fred é matador: bobeou na frente dele, é caixa. O segundo gol foi bonito: Ronaldinho ergueu a bola para Kaká, que tocou para o gol com toda a segurança, quase com descaso, na certeza de que ia marcar. Enfim, parecia mesmo futebol brasileiro em campo mas beneficiado pelo fato de ter um jogador a mais depois da expulsão do equatoriano. Foi isso: uma impressão, quase uma miragem de bom futebol, em amistoso que não valia rigorosamente nada, a não ser dinheiro em caixa para a CBF. Mas teve momentos agradáveis, o que é mais do que se pode esperar de um jogo desse tipo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.