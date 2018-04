Ronaldo, de novo, complica a vida do São Paulo

Aos 20 minutos do primeiro tempo, André Dias demonstrou insegurança ao sentir a presença de Ronaldo nas suas costas. O zagueiro se atrapalhou com o goleiro Bosco e deu o gol de presente para o Fenômeno.

O São Paulo ainda reagiu no segundo tempo e conseguiu o empate diante do Corinthians com Washington, em posição duvidosa. Contudo, o resultado de 1 a 1 no Morumbi foi ruim para o tricolor paulista, que agora está cinco pontos atrás do líder Palmeiras (50 a 45).

O Corinthians praticamente está fora da briga pelo título do Brasileirão. O São Paulo, por sua vez, ainda mantém o sonho da conquista do quarto título seguido.

O clássico no Morumbi foi cercado de emoção, principalmente na etapa final. Ao final do jogo, os corintianos saíram mais satisfeitos do que os tricolores.

O São Paulo demonstrou falhas e nervosismo, o que não acontecia nos últimos anos. A vitória do Goiás sobre o Grêmio ainda derrubou o tricolor paulista para a terceira posição – ambos têm 45 pontos, mas os goianos levam a melhor no número de vitórias (13 a 12).

Se o tricolor paulista realmente quiser levar o quarto título, terá de ter uma outra postura contra o Náutico, nesta quarta-feira.

E os corintianos, bem, estes por enquanto estão tranquilos, só no aguardo da Libertadores 2010.

