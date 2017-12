Ronaldo se diverte com a imprensa

Final do treino da seleção brasileira em Königstein. Ronaldo se aproxima da região onde ficam os jornalistas no campo de treinamento. Os fotógrafos disparam inúmeras fotos seguidas e o atacante dá risada com a situação. Depois, brincando com o assessor de imprensa da CBF, Rodrigo Paiva, ele fala: “Imagina a quantidade de fotos se eu finjo que estou vomitando…”

Ronaldo se diverte com tamanha atenção que provoca na mídia, principalmente com tantas polêmicas envolvendo seu nome nesta Copa. Na hora em que ele se aproximou da lateral do campo, justamente no local onde fica a imprensa, houve uma correria de jornalistas para chegar perto dele e tentar ouvir alguma coisa que pudesse dizer.

Por isso mesmo, Ronaldo ficou pouco tempo por ali. Saiu rápido e disse: “Não adianta. Não dá para ficar aqui”. Realmente, o assédio sobre ele é muito grande e tudo que faz vira notícia – principalmente, nos últimos dias.