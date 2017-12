Ronaldo, seleção brasileira e Dunga

Dunga disse que o ataque da seleção está com bom aproveitamento nos treinos realizados na Venezuela. Não é bem assim. Até nos chutes a gol sem marcação, Vagner Love, Afonso, Anderson e Fred erram muito. Vai ser difícil ver uma seleção ofensiva e goleadora nessa Copa América.

Já há quem comente muito timidamente pelos corredores do hotel da seleção que Ronaldo pode voltar a ter uma chance no time nos jogos pelas eliminatórias. Ele já está mais magro, parece em forma. Mas uma coisa é certa: se depender da vontade de Dunga, o Fenômeno não volta.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.