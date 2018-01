Ronaldo volta a usar camisa do Real em “Os Simpsons”

Três dias após o site Simpsons Channel , dedicado ao seriado “Os Simpsons”, publicar que o atacante Ronaldo fará uma participação no desenho norte-americano com o uniforme da seleção brasileira, a Fox divulgou que o Fenômeno irá mesmo aparecer no programada.

Porém, a rede, que detém os direitos de distribuição do desenho, revelou que o jogador irá aparecer com as vestimentas do Real Madrid, clube que defendia antes de transferir-se para o Milan. O curioso é que Ronaldo deixou o clube espanhol há cerca de três meses após algumas confusões com o treinador Fabio Capello e com alguns dirigentes.

No episódio, que irá ao ar na TV dos Estados Unidos no dia 22 deste mês – ainda não há data para ser vinculado no Brasil -, Ronaldo será amigo de Homer Simpson e ajudará o time de futebol da sua filha Lisa. A série “Os Simpsons” está no ar há 18 anos e é transmitido pela Fox Brasil aos domingos, às 20h30.