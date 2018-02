Rosinei pede R$ 2 milhões de luvas

O meia/ala Rosinei tenta renovar seu contrato com o Corinthians, que termina no fim do ano. Pediu R$ 2 milhões de luvas, salário mensal de R$ 110 mil e mais 40% no direito do contrato em caso de uma futura negociação para a Europa. A diretoria corintiana riu. Acho que todo jogador tem o direito de pedir o que acha justo pelo seu trabalho. Feliz o trabalhador que tem essa condição. Mas acho também que todo clube tem o direito de se recusar a pagar salários astronômicos. O Corinthians espera que o jogador e seu empresário, Bernardo, revejam esse pedido. Se não, ele sai. E depois, nos bastidores do Parque São Jorge, aparece gente dizendo que o clube não trata bem pratas da casa.

