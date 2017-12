Saindo do armário

Entusiasmado com o sucesso das novelas da TV Globo em toda a Europa, um companheiro nosso na Alemanha, que é a cara da atriz Ana Paula Arósio, resolveu tornar seus sonhos em realidade. Alugou um lindo vestido de seda rosa, com detalhes em verde, lembrando a escola de samba Mangueira, e em linda noite de calor em Berlim saiu pelas ruas da capital alemã. Confundido com a atriz, não se fez de rogado. Usou isso para conhecer várias pessoas e trocar conhecimentos. Foi uma loucura. Chegou a dar autógrafo, mas se esqueceu e assinou M.R.L..

