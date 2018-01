Carlos Alberto Parreira teve pelo menos um ótimo motivo para aceitar ser treinador da África do Sul até o fim da Copa de 2010. Seu salário mensal vai ser de US$ 257 mil (cerca de 707 mil reais). A revelação foi feita nesta segunda-feira, durante reunião entre diretores da Associação Sul-Africana de Futebol com membros do Comitê de Esportes do Parlamento do país. (Com Jornal da Tarde)

