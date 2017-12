Depois de algumas músicas típicas alemãs, tocou samba no café da manhã do hotel. Pulei quase seis meses em alguns segundos: deixei a Oktoberfest e fui parar no carnaval carioca. E já é a segunda vez que isso acontece.

Talvez o fato se explique por terem passado alguns grupos brasileiros pelo hotel onde estou – um dos sujeitos, especificamente, consigo visualizá-lo conversando com a recepcionista e dizendo “põe esse cd para tocar que é show, vai ser sucesso”. Ou isso ou então falou mais alto a forte identificação com a Alemanha do cantor e compositor Almir Guineto, negro nascido no Morro do Salgueiro, no Rio de Janeiro, e um dos maiores nomes do pagode autêntico.

Seja o que for, fiquei curioso em saber o que um alemão entenderia de alguns trechos da música que estava tocando. O que significaria para eles, por exemplo, “Olha vamos na dança do Caxambu, saravá, jongo, saravá, engoma meu filho que eu quero ver, você rodar até o amanhecer…” Aliás, o que significa isso em português mesmo?

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.