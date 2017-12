Marcelo, do Fluminense, de 18 anos, acaba de assinar contrato com o Real Madrid. Já falam que Ilsinho teria proposta para sair e Diego Cavalieri idem. Por enquanto esses dois últimos são especulações. Mas até quando o futebol brasileiro vai se conformar com a saída prematura de todos os seus jovens mais promissores? Até onde isso vai?

