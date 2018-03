Santos caminha firme na Libertadores

Cada vez melhor. Esta é a definição que tenho para o time do Santos. Desde sua brava vitória por 2 a 1 justamente diante do Cúcuta, que garantiu sua vaga às oitavas da Libertadores, o time de Emerson Leão mostra que tem garra e capacidade para chegar longe na competição intercontinental (já que times mexicanos também participam).

Agora, o clube alvinegro praiano terá pela frente o América-MEX, aquele que surpreendeu o Flamengo em pleno Maracanã. Por mais heróico que o time mexicano possa ter sido, não vejo como o Santos perder a vaga às semifinais. Ao que tudo indica, teremos uma semifinal brasileira e outra argentina.

Opiniões e palpites, no entanto, não são o meu forte, neste exato momento, e sim do André Rigue, que parece estar “iluminado”. Antes do começo das oitavas, o jornalista do estadão.com.br cravou os seguintes classificados: São Paulo, Santos, Fluminense, Boca Juniors, América-MEX, Atlas-MEX, River Plate e Estudiantes. Destes, apenas River e Estudiantes não passaram às quartas. Eu, hein?

MOLINA

Leão deveria pedir desculpas, todo dia, ao meia Molina, uma vez que se mostrou contrário a tal contratação, assim como as de Trípodi, Michael Jackson Quiñonez e Sebastián Pinto (que foi embora). O meia colombiano é o cérebro do time, assim como o coração pela raça demonstrada a cada jogo. Como “em terra de cego, caolho é rei”, Molina é um jogador indispensável para o sucesso do Santos nesta temporada.