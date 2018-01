Santos fora da Vila

Pessoas ligadas à Rede Globo garantiram que os jogos das fases semifinal e final do Campeonato Paulista serão no Pacaembu e Morumbi. O próprio presidente da FPF, Marco Polo del Nero, mandou o recado a representantes da emissora. Teme a falta de segurança na Vila Belmiro, casa do Santos, e no Anacleto Campanella, território do São Caetano. Del Nero prefere sair na frente a lamentar depois possíveis brigas, arruaças e até morte no campeonato que organiza. Dada a disposição dos torcedores de sempre ‘cavar’ uma briguinha aqui e ali, ele deve estar até certo em sua decisão, embora ainda não a tenha anunciado.

A única dúvida é sobre a legitimidade de tirar o melhor time do torneio de seu domicílio. Refiro-me ao Santos. Não seria de melhor tom fortalecer a segurança na Vila. Do jeito que está sendo feito até parece que a organização sucumbiu diante dos torcedores. Parece que estão assinando um recibo da falta de controle na organização de um jogo.

