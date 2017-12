Fui à Vila ver Santos x São Paulo e, confesso, esperava mais do jogo. Fraco tecnicamente, foi pelo menos interessante do ponto de vista tático, pois começou equilibrado, logo o São Paulo foi ganhando o meio-campo e se aproximando mais da área do Santos. Daí começaram a surgir as oportunidades. O primeiro gol veio de um escanteio e o segundo, de uma falha incrível da defesa santista. Mas a bola estava lá para Dagoberto aproveitar, e estava lá porque o São Paulo tinha mais presença.

No segundo tempo, o Santos tentou pressionar, mas o São Paulo se fechou bem e contra-atacava com perigo. Poderia ter feito mais. Para o volume de jogo que tinha, o Santos criou pouquíssimas chances, a rigor uma, na bola que quase entra em chute de Moraes. No resto, era o chamado domínio estéril. Pouca produtividade para quem jogava em casa, precisando muito do resultado.

Saí com a impressão de que o São Paulo é um time que, embora limitado (como todos no Brasil) já ganhou corpo para disputar o título. Dagoberto desencantou e deve fazer uma dupla de ataque eficiente com Aloísio, os dois tão opostos em tudo e tão complementares.

E o Santos está cheio de problemas, com uma defesa insegura, sem ter quem crie no meio de campo e um ataque inoperante. Mais ainda: não mostrou qualquer vibração durante o jogo. Raras vezes vi a torcida na Vila tão fria, o que é reflexo do comportamento apático do time em campo. Precisa começar a reagir, senão os problemas vão se acumular à medida em que o pelotão de frente fica mais distante e a zona de rebaixamento mais próxima.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem cantou foi a torcida do tricolor, feliz da vida com a vitória na casa do adversário. Nota boa: aparentemente não houve briga entre torcidas, como no jogo anterior. Nota ruim: 8 mil espectadores é muito pouco para um clássico de tanta tradição e rivalidade.