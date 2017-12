São os fatos

Ronaldo teve problemas ontem e todo mundo se lembrou logo que pouco antes da final do Mundial de 1998 ele passou mal e o Brasil perdeu a Copa para a França. Bom, nada disso é novo, todos sabem. Ninguém se lembrou, no entanto, de observar quem estava perto da seleção nos dois Mundiais…

Eu não vou dizer. Dou só algumas dicas. Em 2002, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato, ele estava bem longe da seleção. E mais: ele cobriu três jogos do Dream Team na última Olimpíada, exatamente as três derrotas do basquete americano na competição.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.