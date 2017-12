São Paulo 2 x 2 Corinthians

Rogério Ceni e Ricardinho tiveram seus minutos de fama, no segundo tempo da goleada do Brasil sobre o Japão. A dupla já se consagrou no futebol brasileiro, cada um por seu time, mas na Europa são ilustres desconhecidos… como seus próprios clubes, já que por aqui os fãs do futebol pouco ligam para o que acontece abaixo da linha do Equador. Pelo menos na transmissão da TV alemã, deu empate entre São Paulo e Corinthians: enquanto o goleiro tricolor e o meia alvinegro estiveram em campo, cada um dos times paulistas foi citado duas vezes pelo narrador.

Esse foi imparcial…

