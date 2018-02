São Paulo conseguirá ter a maior torcida do Brasil?

O São Paulo pretende superar Flamengo e Corinthians e se tornar a maior torcida do Brasil dentro de 10 anos. Para isso, investe pesado em marketing. Nesta quarta-feira, 5, o clube lançou kits com as redes do gol do Morumbi na conquista do pentacampeonato e bonecos de pelúcia para atrair os torcedores mais jovens.

Em outubro deste ano, o CNT/Sensus divulgou uma pesquisa que apontou o São Paulo com 8% dos torcedores do Brasil, contra 14,4% do Flamengo e 10,5% do Corinthians. O Palmeiras está logo atrás dos são-paulinos, com 7,2% dos torcedores.

Apesar do bom momento do São Paulo, dificilmente a meta da diretoria será alcançada. Não é porque o time praticamente “ganha tudo” que torcedores rivais simplesmente irão “virar a casaca”. Corintianos, por exemplo, não deixarão de torcer para seu time simplesmente porque caiu para a Série B.

No entanto, o projeto são-paulino é o melhor que existe hoje no Brasil e, entre os jovens torcedores, com certeza fará sucesso. É quase certo que a torcida são-paulino continuará a crescer mais do que os rivais. Porém, atingir o número de corintianos em 10 anos é pouco provável, muito menos se aproximar do Flamengo.