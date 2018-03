São Paulo poderia ter vencido por mais

O placar de 1 a 0 não reflete o que foi a partida entre São Paulo e Fluminense no Morumbi, pela Libertadores. O tricolor paulista foi superior e deveria ter vencido por uma margem maior de gols. Os são-paulinos entraram em campo com garra e fizeram uma de suas melhores partidas na temporada.

Adriano esteve presente até na defesa para ajudar – foi o grande nome do jogo, com uma atuação digna do tempo em que ganhou o nome de “Imperador”. Até o instável Dagoberto brilhou e foi um inferno na defesa carioca.

Mas como o São Paulo perdeu muitos gols, a magra vitória pode não ser suficiente para voltar classificado do Rio. Para isso, claro, Renato Gaúcho terá de colocar o argentino Conca desde o começo – ele joga muito.

Aliás, alguém viu Dodô e Thiago Neves na noite desta quarta?

COPA DO BRASIL

O Corinthians terá como adversário o Botafogo. O time carioca é favorito, pelo que demonstrou ao longo do ano. A outra partida será entre Vasco e Sport Recife. Os pernambucanos demonstraram uma grande força na Ilha do Retiro. Não acredito em final carioca.