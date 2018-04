São Paulo vai dar o troco no Corinthians?

O jogo deste domingo no Morumbi é decisivo para o São Paulo. Uma derrota pode complicar a situação do clube na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. O problema é que o rival desta 26.ª rodada é o Corinthians.

Nos últimos anos, o Corinthians se tornou uma pedra no sapato do São Paulo. E nesta temporada, com Ronaldo, os são-paulinos colheram resultados desastrosos – eliminação no Campeonato Paulista e derrota no primeiro turno do Brasileirão por 3 a 1.

É verdade que o Corinthians não é mais o mesmo que conquistou o Paulistão e a Copa do Brasil. No entanto, Mano Menezes está aos poucos repondo as peças perdidas e o grupo novamente vai ganhando consistência.

A derrota para o Goiás por 4 a 1 pode ser vista como um acidente, já que o alvinegro não costuma tomar goleadas.

André Dias prometeu um São Paulo diferente neste domingo. Resta saber se ele conseguirá parar Ronaldo e finalmente dar o troco no Corinthians.