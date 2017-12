Saudade da Bia

Estava na estação de Hannover esperando o trem para Frankfurt, quando passa uma senhora com uma menina de um ano aproximadamente no carrinho. A mãe fica brava com o bebê que insiste em tirar o sapatinho. A dona dá uma bronca no bebê, que fica com aquela cara de assustado, e segue empurrando o carrinho na minha direção. Olho para a nenê, faço uma careta. Ela morri de rir. Eu abaixo e faço sinal para ela empurrar o sapato. Ela ri mais ainda e tira o sapato. A mãe vê, ameaça dar uma bronca no bebê, mas fala um monte pra mim. Eu e o bebê morremos de rir. Cinco minutos depois, preocupada com o atraso do trem – novidade na Alemanha – a senhora passa de novo mais simpática. A nenê me vê de novo e dá outra risada. Não agüento e lhe aperto as bochechas. Que gostoso! Não é a mesma coisa da Bia, mas deu para diminuir a saudade.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.