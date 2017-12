Segredos dentro do ônibus da seleção

Na chegada ao Hotel Kempinski, depois do treino em Offenbach nesta quinta-feira, os jogadores da seleção estavam cantando uma música dentro do ônibus. Do lado de fora, não deu para ouvir o que era. Só deu para perceber a agitação no veículo.

Na entrevista coletiva de Dida e Parreira, logo depois, um repórter perguntou qual era a música. Os dois começaram a rir e o técnico falou para o goleiro contar a verdade.

Então, Dida contou que aquilo era uma gozação com um jogador do grupo. Mas não revelou qual era a música e nem disse o alvo da brincadeira.