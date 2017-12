Segurança reforçada para o Brasil

A pacata Königstein está vendo sua rotina mudar com a chegada da seleção brasileira. A região onde fica o hotel e o campo de treinamentos do Brasil, chamada de Falkenstein, foi isolada pela polícia alemã. O acesso é restrito.

Além disso, as grades do campo de treinamento foram tampadas com uma lona verde. Assim, a população local não poderá acompanhar os treinos que o técnico Parreira pretende dar enquanto estiver em Königstein.

Mesmo assim, o clima é de festa para receber a seleção brasileira e o verdadeiro furacão que ela deve trazer para Königstein.