Seleção de rúgbi joga e ajuda pacientes com paralisia cerebral

A seleção brasileira de rúgbi enfrenta neste sábado, no Pacaembu, o Chile, pela segunda rodada do Campeonato Sul-Americano. A partida terá início às 14h e o ingresso será a doação de 1 pacote ou leite de leite ou 1 quilo de feijão, mantimentos que serão doados à Associação Cruz Verde, que assiste pacientes com paralisia cerebral grave.

Nesta sexta-feira, véspera da partida, jogadores da seleção visitaram a Cruz Verde. Beukes Cramer, Moisés Duque, Lucas Duque (Tanque) e Lucas Abud, atletas do time brasileiros presentearam alguns pacientes com bolas de rúgbi.