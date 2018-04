Seleção olímpica: prêmio ou forca para Dunga?

Dunga terá a missão de dirigir a seleção brasileira olímpica na disputa da Olimpíada de Pequim, no ano que vem. A confirmação de sua indicação pelo presidente Ricardo Teixeira para o cargo soa como um prêmio pelo bom trabalho pelas vitórias da seleção brasileira e pelo título da Copa América. O próprio Dunga, aliás, já tinha declarado que queria isso.

Mas será que isso é um prêmio ou a forca? A base do meu questionamento são os trabalhos anteriores. Todos os que dirigiram a seleção olímpica tiveram problemas nos últimos anos: Zagallo, Ricardo Gomes e, principalmente, Vanderlei Luxemburgo. Ele só caiu porque perdeu o ouro olímpico em Sydney, mesmo com os escândalos que o atingiam.

A pressão popular na seleção principal ainda é para a volta de Luiz Felipe Scolari, hoje técnico da seleção de Portugal. Pergunte a quem estiver ao seu lado, se ele prefere Felipão ou o atual técnico. A maioria pedirá o pentacampeão. Quando acabou a Copa de 2006, todos projetavam a volta dele e que o capitão do tetracampeonato seria tampão, estaria esquentando o lugar para a volta do técnico de 2002.

A pressão da seleção olímpica é enorme, maior que a do time principal para ir à Copa do Mundo da África do Sul e ganhar. Dunga tem acertado com os novatos na seleção, mas está começando quase do zero com os garotos. Tem como ponto positivo o fato de ter jogado nas seleções de base e ter sido, inclusive, campeão do mundo.

Será que Dunga vai acertar as palavras e não ser enforcado? A frase, aliás, é simples: ouro olímpico.