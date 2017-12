Sem mordomia para as estrelas globais

No jogo entre Brasil e Gana, em Dortmund, duas estrelas da TV Globo, as atrizes Suzana Vieira e Letícia Spiller, não tiveram muita mordomia. No intervalo, esperaram pacientemente na enorme fila para usar o banheiro feminino do estádio, junto com outras torcedoras.

Em clima de Copa, com roupas com muito verde e amarelo, as duas levaram a situação numa boa. Enquanto esperavam a vez de usar o banheiro, se divertiam na fila e até tiraram fotos com alguns torcedores brasileiros que passaram por ali.