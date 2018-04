O Santos fez sua estreia sem seu principal craque dos últimos anos, o atacante Neymar, contra o Botafogo, nesta quarta-feira. O resultado não foi bom: o time perdeu no Rio por 2 a 1, reforçando o questionamento sobre a qualidade do elenco santista sem o ídolo, vendido ao Barcelona, e a sobrevivência do time na elite do futebol brasileiro. Nesta sexta, perdeu o técnico Muricy.

Santos corre risco de rebaixamento? Sim. Sem Neymar o time perde muita qualidade.

Não. O Santos tem elenco para se manter no Brasileirão

Talvez. Ainda é muito cedo para dizer. View Results