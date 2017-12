Se a situação já estava feia, meus caros, com Vagner Love e Afonso Quem? no ataque da seleção, imaginem agora sem o Fred, que foi cortado por contusão. Aqui na Venezuela o Dunga anda nervosinho demais e é bom que se controle logo, de preferência antes do jogo de domingo com a fraca seleção do Chile.

