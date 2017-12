Um colega nosso do Estado pegou um táxi em direção a estação de trem de Hannover para acompanhar o treino de uma das 32 seleções, que disputam a Copa do Mundo. (Ele me pediu para não revelar o seu nome). Muito parecido com o ator John Cusack, o repórter entrou no carro e ouviu do motorista afegão. “Nossa, sabia que você é a cara do Ayrton Senna.”

