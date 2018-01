Será que vai dar zebra?

Neste mesmo espaço, semana passada, provoquei o torcedor santista e são-paulino sobre o ‘mamão-com-açúcar’ que seria passar na semifinal do Campeonato Paulista diante de Bragantino e São Caetano, respectivamente. Nenhum dos blogueiros que participaram da discussão teve dúvidas sobre a supremacia de Santos e São Paulo. Claro, os dois time mostraram o fino da bola até então. Derrubaram seus adversários sem muitas dificuldades.

Depois de sábado e domingo, alguns conceitos podem ser mudados. O time da terra da lingüiça deu trabalho para o Peixe. Montou um ferrolho e teve chances de marcar gols. O jogo ficou empatado por 0 a 0.

O Azulão foi mais tímido contra o Tricolor nesse domingo. Mesmo assim, segurou legal a onda e garantiu o empate por 1 a 1. No próximo fim de semana, os dois clubes ditos favoritos jogam por empates. Ocorre que o Santos e o São Paulo terão compromissos na semana, na Libertadores. E terão desgastes.

Não quero secar nem um nem outro, até porque acho que o título ficará bem somente nas mãos de um dos dois, mas pode dar zebra no próximo fim de semana. Talvez por isso o técnico Muricy Ramalho estava tão nervoso após o empate do São Paulo. Tomara que dê a lógica, embora o futebol seja talvez o único esporte em que o mais fraco pode derrotar o mais forte.

