Série B: Corinthians sobe com folga

O Brasileirão da Série B começa nesta sexta-feira. Indiscutivelmente, o grande favorito é o Corinthians – a estréia é no sábado, contra o CRB-AL. Apesar do primeiro semestre irregular, o clube de Parque São Jorge não tem rivais à altura – além disso, Mano Menezes parece ter encontrado a formação ideal nos últimos jogos na Copa do Brasil. Na minha visão, o Corinthians tem o seu lugar garantido entre os quatro primeiros que sobem à elite. Resta saber quais serão as outras três equipes.

BRASILEIRÃO DA SÉRIE B

Brigam pelo acesso

Bahia; Barueri; Corinthians; Criciúma; Fortaleza; Juventude; Paraná e Ponte Preta;

Posição intermediária

ABC-RN; Bragantino; Brasiliense; Marília; Santo André e Ceará;

Lutam para não cair

América-RN; Avaí; CRB-AL; São Caetano; Vila Nova-GO e Gama;