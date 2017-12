Siga o rato !

Hameln, próxima de onde o elenco da França está concentrado, é a cidade do rato. Por todos os lados que se olhe, especialmente na região central, há referências sobre a fábula do Flautista Mágico – que teria usado o som do seu instrumento para enfeitiçar todos os roedores e tirá-los da cidade. O curioso é que o animal, que outrora afligiu os moradores de Hemeln, hoje está em todos os cartazes, placas, lojas e restaurantes. Serve até de guia turístico. Quer saber quais são os melhores restaurantes do lugar e os principais pontos de visitação ? É só seguir a trilha feita de ratinhos, pintados no chão…

