Só não pode pisar na grama

Em Frankfurt, existe muito cuidado na preparação final do Waldstadion, o estádio da cidade que vai receber 5 jogos da Copa. Agora é a hora dos retoques finais.

Para os jornalistas credenciados ainda é possível passear no estádio, antes que tudo seja isolado pela segurança. Mas o livre acesso tem um limite: não é permitido pisar no gramado. Em perfeitas condições, ele deve ficar assim até que comecem as partidas e os jogadores possam encontrar um verdadeiro tapete.