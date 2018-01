Sonhar não custa nada…

Olha só o novo reforço do Vasco: o atacante francês Thierry Henry.

Depois de saber que Henry vive cantando “Vasco, Vasco, Vasco” no vestiário do Arsenal, o vice-presidente de Futebol do clube carioca José Luiz Moreira (último à direita da foto) foi a Londres presentear o craque francês.

Henry ganhou um “kit Vasco” com direito a medalha, cd com o hino do clube, bandeira e até uma camisa oficial de número 11, a do Romário. Em troca, o jogador prometeu visitar em breve o clube carioca.

Admirador do futebol brasileiro, além de ouvir a torcida vascaína nos jogos que acompanha da Inglaterra, Henry também conheceu o grito por causa das partidas que disputa em jogos de futebol no vídeo game ou computador.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bom, pelo menos entre os torcedores o Vasco já assegurou seu reforço para o Campeonato Brasileiro. E é um reforço e tanto!



Foto de divulgação/site oficial do Vasco.