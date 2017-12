Sorria, Victoria, você está sendo filmada!

Hoje conheci os famosos paparazzi ingleses. Em Baden-Baden, onde treina o English Team, eles dão plantão na frente do hotel de 12 estrelas em que está hospedada a esposa de Beckham, Victoria Adams. Fui ao treino de manhã e eles estavam lá. Voltei e eles estavam lá. Escrevi as matérias, saí para almoçar e eles estavam lá. Já vi um documentário em que um deles descreve a profissão como “excitante”. Dar plantão na frente de um hotel para tirar foto de dondoca é excitante???

São mesmo muito engraçados esses ingleses.

E pela primeira vez vi de perto também o resultado do trabalho dos paparazzi nos tais “tablóides sensacionalistas”. Eles passavam de mão em mão na sala de imprensa. Todos são absurdamente parecidos! Até a foto da capa (Rooney dando um voleio) era a mesma!

Fiquei com um exemplar do Daily Mirror. Na primeira página da seção de esportes, a segunda maior foto é de Coleen, a namorada de Rooney (foto principal), fazendo… compras (!!!). Não consigo imaginar uma foto de Carolina, a esposa de Kaká, em tamanho gigantesco nas páginas de esportes do Estadão, do JT ou de qualquer outro jornal brasileiro. E ainda mais em época de Copa do Mundo! Mas por alguma razão que foge à nossa compreensão, o inglês gasta o equivalente a R$ 6 para saber em que lojas a futura senhora Rooney renova o armário para a próxima coleção primavera/verão.

