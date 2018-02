Tabela da Série B 2008 é boa para o Corinthians

Numa análise simples da tabela de jogos da Série B de 2008, divulgada nesta quarta-feira pela CBF, o Corinthians pode ter problemas no começo, mas o fim será positivo. É que dos oito jogos iniciais, cinco serão fora de casa, com duas seqüências, mas só uma cansativa: na segunda e terceira rodada, quando o time jogará contra Gama e ABC na casa destes adversários.

Na reta final, o time fará quatro jogos em casa nos últimos sete, sendo dois seguidos em casa antes do último jogo, contra o América-RN, na última rodada, previsto para 29 de novembro. No meio do campeonato, o único desgaste com viagem longa – sem considerar possíveis jogos da Copa do Brasil que intercalem – será contra Ceará e Paraná, perto do fim do primeiro turno.

Essa ordenação dos jogos não significa que o time tenha vantagem na tabela em relação aos outros times. Esta seqüência se repete com outros times, mantendo a lógica dos últimos anos, desde que foram estabelecidos os pontos corridos.

A ordem de jogos do Corinthians é a seguinte (C – em casa; F – fora):

Turno: C-F-F-C-F-C-F-F-C-C-F-C-F-F-C-C-F-F-C

Returno: F-C-C-F-C-F-C-C-F-F-C-F-C-C-F-F-C-C-F

Já a tabela de jogos é:

TURNO

9 ou 10 de maio

Corinthians x CRB

13, 16 ou 17 de maio

Gama x Corinthians

20, 23 ou 24 de maio

ABC x Corinthians

27, 30 ou 31 de maio

Corinthians x Fortaleza

3, 6 ou 7 de junho

Barueri x Corinthians

10, 13 ou 14 de junho

Corinthians x Brasiliense

17, 20 ou 21 de junho

Ponte Preta x Corinthians

24, 27 ou 28 de junho

Bragantino x Corinthians

1, 4 ou 5 de julho

Corinthians x São Caetano

8 de julho

Corinthians x Marília

11 ou 12 de julho

Santo André x Corinthians

15, 18 ou 19 de julho

Corinthians x Bahia

22 de julho

Ceará x Corinthians

25 ou 26 de julho

Paraná x Corinthians

29 de julho, 1 ou 2 de agosto

Corinthians x Criciúma

5 de agosto

Corinthians x Juventude

8 ou 9 de agosto

Vila Nova x Corinthians

12 de agosto

Avaí x Corinthians

15 ou 16 de agosto

Corinthians x América-RN

RETURNO

19, 22 ou 23 de agosto

CRB x Corinthians

26 de agosto

Corinthians x Gama

29 ou 30 de agosto

Corinthians x ABC

2, 5 ou 6 de setembro

Fortaleza x Corinthians

9, 12 ou 13 de setembro

Corinthians x Barueri

16 de setembro

Brasiliense x Corinthians

19 ou 20 de setembro

Corinthians x Ponte Preta

23 de setembro

Corinthians x Bragantino

26 ou 27 de setembro

São Caetano x Corinthians

30 de setembro, 3 ou 4 de outubro

Marília x Corinthians

7, 10 ou 11 de outubro

Corinthians x Santo André

14, 17 ou 18 de outubro

Bahia x Corinthians

21, 24 e 25 de outubro

Corinthians x Ceará

28, 31 de outubro ou 1 de novembro

Corinthians x Paraná

4, 7 ou 8 de novembro

Criciúma x Corinthians

11 de novembro

Juventude x Corinthians

14 ou 15 de novembro

Corinthians x Vila Nova

22 de novembro

Corinthians x Avaí

29 de novembro

América-RN x Corinthians