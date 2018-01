Tem culpa eu?

Ainda é recente na memória do torcedor corintiano o episódio da briga entre o ex-técnico e ex-meia do clube Emerson Leão e Carlos Alberto, respectivamente. Agora, no Fluminense, o jogador começa a ter suas cobranças contestadas pelo elenco tricolor.

Após a derrota para o América-RN, pela Copa do Brasil, na quarta-feira, o zagueiro Luiz Alberto disse que alguns jogadores estão “intimidados” e se sentindo “pressionados” com as cobranças do atual capitão do Fluminense. Carlos Alberto se defendeu dizendo que o ex-jogador santista foi mal interpretado ou estava arrumando uma desculpa para os sucessivos fracassos.

Diante da nova polêmica, desta vez no Rio, fica difícil imaginar que um dia Carlos Alberto conseguirá controlar seu temperamento. E ainda teve gente que cogitou o nome de Leão para ocupar a vaga de Joel Santana, tão logo o treinador foi demitido do Corinthians.

Já imaginou juntar Leão e Carlos Alberto novamente? Alguém arriscaria?