Tem gato na tuba

Não sei vocês, mas eu me sinto meio confuso diante desse tipo de história. Me refiro ao caso do Carlos Alberto, jogador do Figueirense pego por ser “gato”, isto é, por ter adulterado a idade. Carlos Alberto confessou que tem cinco anos a mais do que consta em seus documentos e, nessa condição, jogou até na seleção brasileira sub-20, campeã do mundo em 2003. Carlos Alberto conta a sua história e diz que estava jogando uma pelada no Rio de Janeiro e que embarcou nessa aventura, sem a qual, ele diz, “poderia estar por aí, roubando”. Era pedreiro, tinha mãe para sustentar, essas coisas. Ou seja: há um drama pessoal por trás disso e, por trás ainda desse drama pessoal, toda a tragédia social brasileira, a pobreza sem remédio, etc e tal. Tudo isso é verdade.

Mas como proceder num casos desses? Ater-se ao frio procedimento jurídico, que pode até acabar com a carreira do rapaz, ou pelo menos prejudicá-la seriamente? Por outro lado, ignorar, ou mesmo minimizar esse tipo de coisa seria decretar o vale-tudo jurídico nessa área.

Juro que, diante de um caso desses, fico perplexo e penalizado, ao mesmo tempo.