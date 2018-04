TEMPO REAL: Veja o que acontece no Pacaembu antes da partida entre Palmeiras x Tijuana

Palmeiras e Tijuana se enfrentam no Pacaembu nesta terça-feira em busca da classificação para as quartas de final. A torcida alviverde, como não podia deixar de ser, está muito eufórica e ansiosa para o jogo. Os repórteres Ciro Campos, Daniel Batista e Raphael Ramos estão no estádio e vão contar tudo que acontece antes da partida, que definirá o adversário do Atlético-MG na próxima fase da competição continental.

21h30 – Fique agora com o PRÉ-JOGO de Palmeiras e Tijuana.

21h27

Pacaembu já está lotado para a partida. O jogo tem início às 22h.

21h25

Os goleiros Bruno e Raphael Alemão sobem para o gramado e começam a fazer o aquecimento.

21h22

O Tijuana está escalado com Saucedo; Núñez, Aguilar, Gandolfi e Castillo; Pellerano, Arce, Corona e Riascos; Ruíz e Fidel Martínez

21h19

No banco, o técnico Gilson Kleina conta com: Raphael Alemão, Juninho, André Luiz, Souza, Caio, Serginho e Maikon Leite.

21h18

O Palmeiras está escalado de forma oficial. O time vai a campo com: Bruno; Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Marcelo Oliveira; Márcio Araújo, Charles, Wesley e Tiago Real; Vinícius e Kleber. A equipe é a mesma que empatou em 0 a 0 no primeiro jogo, realizado no México.

21h16

Jogadores do Tijuana entram em campo para aquecer e fazer reconhecimento do gramado.

21h13

Veja fotos do pré-jogo de Palmeiras x Tijuana, no Pacaembu.





21h08

Presidente Paulo Nobre desce do ônibus enchendo a bola da equipe. “Esse time do Palmeiras tem a marca de nunca desistir”, disse o dirigente.

21h02

Ônibus do Palmeiras chega ao Pacaembu e é recebido com festa para pela torcida.

20h55

Torcedores prometem fazer um mosaico durante o jogo com a sigla SEP (Sociedade Esportiva Palmeiras).

20h50

Palmeirenses já fazem um corredor esperando o ônibus da delegação alviverde chegar ao Pacaembu.

20h48

Nas imediações da rua Major Natanael, os flanelinhas cobram até R$ 40 para os motoristas estacionarem seus carros na rua.

20h44

Veja fotos do pré-jogo de Palmeiras x Tijuana, no Pacaembu.





20h37

Palmeirenses cantam antes do início do jogo na frente do estádio.





20h30

Palmeiras deve chegar no Pacaembu dentro de alguns minutos.

20h24

20h19

Movimentação na frente da Praça Charles Miller.





20h14

Torcedores saindo da estação Clínicas do Metrô para ir ao Pacaembu.

20h05

A torcida Mancha Alviverde estende uma faixa no Pacaembu. Ela está proibida de entrar nos estádios em São Paulo apenas em jogos de competições organizadas pela Federação Paulista.

19h55

Cavalaria da PM chega ao Pacaembu.

19h51

Maikon Leite posta em sua página no Instagram uma foto rezando antes do time seguir para o estádio do Pacaembu.

19h48

Torcedores continuam entrando no estádio, mas a maioria ainda está no lado de fora. No sábado todos os ingressos já tinham sido vendidos para os palmeirenses. A expectativa é de mais de 33 mil palmeirenses apoiando a equipe.



19h45

O classificado de Palmeiras x Tijuana, enfrenta o Atlético-MG, que eliminou o São Paulo. O primeiro jogo, que deve acontecer na semana que vem (a Conmebol ainda vai definir a data) seria realizada em São Paulo ou Tijuana e a partida da volta será em Minas Gerais.

19h41

Antes do jogo, torcedores matam a fome com o tradicional churrasquinho de porta de estádio.

19h34

Com a chegada dos torcedores, policiamento é reforçado.

19h28

Torcedores começam a entrar no estádio do Pacaembu



19h21

Como tradição, cambistas agem livremente em torno do estádio. Ingressos do setor laranja sai R$ 250 e do tobogã custa R$ 200.

19h13

Torcedores se concentram em bares em torno do estádio.

19h10

Faltando pouco menos de três horas para começar a partida, o gramado do estádio do Pacaembu é irrigado para a bola rolar mais rápida.

19h04

Confiança é total por parte da torcida palmeirense, que já faz a festa na Praça Charles Miller.

18h59

Torcedores na fila à espera da abertura dos portões do Pacaembu.

18h54

Torcedores só poderão entrar no estádio a partir das 20h. Por enquanto, apenas ambulantes e imprensa têm acesso ao estádio.

18h53

Já começam as movimentações no estádio do Pacaembu para a partida contra o Tijuana, pelas quartas de final da Libertadores.