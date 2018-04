TEMPO REAL: Veja o que acontece na Vila antes da final de Santos e Corinthians

Santos e Corinthians decidem neste domingo o título do Campeonato Paulista de 2013 na Vila Belmiro. O time da casa luta pelo tetra inédito, enquanto o rival quer mostrar que já esqueceu a eliminação na Copa Libertadores.

O clássico será marcado pelo clima de despedida nos dois clubes. Às vésperas da abertura da janela internacional e da Copa das Confederações, Neymar e Paulinho, que receberam propostas de times da Europa, podem fazer sua última partida pelos clubes. Os repórteres Vítor Marques e Sanches Filho estão em Santos para acompanhar a partida. Confira os bastidores da grande decisão em tempo real.

15h30

Roberto de Andrade, diretor de futebol do Corinthians, falou sobre o possível saída de alguns jogadores do Corinthians após a final do Paulistão. Romarinho está na mira do Bayer Leverkusen e Paulinho, da Inter de Milão. “Até agora não chegou nenhuma proposta oficial, mas não posso dizer que não vão chegar”, disse o dirigente à rádio Bandeirantes.

15h20

Torcedores do Santos entram em conflito com a cavalaria da Polícia Militar no portões 6 e 8 da Vila Belmiro. A PM utiliza gases de efeito moral para conter o público. De acordo com santistas, um corintiano apareceu com a bandeira do time no meio da torcida rival, iniciando a confusão. Muitas pessoas ficaram feridas. A cavalaria utilizou tiros de borracha. A polícia alega que a briga é entre torcedores do Santos.

15h06

Com o estádio ainda vazio, o cantor Frank Aguiar começa seu show na Vila Belmiro. A arquibancada não parece muito empolgada. Lá fora, os bares e as barracas de sanduíche continuam cheios, à espera do início do clássico.

14h59

O Santos também já chegou à Vila. Agora falta pouco para a decisão e a concentração é imprescindível. Nenhum jogador, de nenhum dos clubes, conversou com jornalistas no desembarque.

14h51

O ônibus do Corinthians acaba de chegar à Vila. Os jogadores estão descendo do ônibus e devem ir direto para os vestiários para o aquecimento.

14h40

A Vila Belmiro começa a encher para a grande decisão do Campeonato Paulista. Se antes só havia santistas no local, agora há um equilíbrio entre as duas torcidas. Os portões do estádio foram abertos por volta das 13h.

14h15

O árbitro da final, Guilherme Ceretta de Lima, concedeu entrevista às principais rádios de São Paulo nesta tarde. Escolhido depois de polêmica que acabou no afastamento de Rodrigo Braghetto, primeiro a ser sorteado pela FPF, ele disse que não foi pego desprevenido. “Não muda nada, me preparei desde o começo. Já estava entre os melhores e participei do sorteio. A diferença é que estava em segundo e agora em primeiro”. O árbitro comentou também que no lugar do colega, não encerraria a carreira. Saiba mais sobre a polêmica.

14h

O policiamento é reforçado ao redor da Vila Belmiro e na entrada dos torcedores do Corinthians. Os visitantes compraram mais de 35 mil ingressos para assistir ao jogo

13h44

Dentro do estádio, ainda vazio, artistas fazem uma passagem de som antes da final, que deve ser em clima de festa. Partida é às 16h.

13h30

Os portões da Vila acabaram de ser abertos para a entrada dos primeiros torcedores. Por enquanto, há poucos santistas no estádio. Nos arredores, a movimentação também é principalmente de entusiastas do Santos que moram na região.

13h15

O clássico Santos x Corinthians é o mais antigo entre os quatro grandes do futebol paulista (somam-se aos dois Palmeiras e São Paulo). O primeiro duelo entre as equipes foi realizado em 1913.

12h50

Neymar pode fazer seu último jogo na Vila neste domingo. Convocado para a Copa das Confederações e sendo negociado pelo Barcelona, o atacante tem sua história dividida com a do clube com quem pode se tornar tetracampeão paulista. Ele estreou aos 17 anos no time profissional em 7 de março de 2009, contra o Oeste, de Itápolis, no Estádio do Pacaembu. A partida foi vencida pelo Santos por 2 a 1 e válida pelo Campeonato Paulista.

12h21

Já a corintianos ao redor da Vila Belmiro, em Santos. O jogo terá lotação máxima e os ingressos foram esgotados pelas duas torcidas dias antes da final. Para os paulistanos que vão descer a serra para assistir à partida, que começa às 16h, o tráfego pelo Sistema Anchieta-Imigrantes é tranquilo.

11h53

Montillo não jogará com o Santos o clássico contra o Corinthians. O jogador, que estava afastado, poderia ser incluso na escalação caso se recuperasse, o que não aconteceu. Ele não treinou durante a semana e não se concentrou com os colegas entre ontem e hoje. O meia argentino, no entanto, se apresentou ao CT Rei Pelé nesta manhã para se reunir com o grupo.