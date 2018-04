TEMPO REAL: Veja o que acontece no Pacaembu antes da partida entre Corinthians x Boca Juniors

Corinthians e Boca Juniors se enfrentam no Pacaembu nesta quarta-feira em busca da classificação para as quartas de final. Os repórteres Ciro Campos, Raphael Ramos e Vítor Marques estão no estádio e vão contar tudo que acontece antes da partida. Todos os ingressos para a partida já estão esgotados. Os portões do Pacaembu ainda estão fechados.

21h33

Obrigado a todos por acompanharem o pré-jogo no blog Bate-Pronto do Estadão. A partir de agora fiquem com o AO VIVO de Corinthians x Boca Juniors no site do Estadão.

21h20

Policiais fazem uma revista rigorosa e, por isso, todos os portões de entrada apresentam filas. Esta é a entrada para as numeradas no Pacaembu.

21h10

FIM DE JOGO: O Velez perdeu por 2 a 1 para Newells, em casa, e foi eliminado da Libertadores. Se o Corinthians passar para as oitavas, o rival será o Newlles. Primeiro jogo das quartas de final seria em Rosário.

21h05

CONFIRMADO! Diretoria do Corinthians diz que Maldonado é novo reforço do Corinthians. “Ele está bem fisicamente, vem treinando bem e isso nos chamou atenção. Ele está recuperado (de lesões). Por isso assinamos contrato até o final do ano. Se for bem, podemos renovar por mais tempo”, disse o diretor de futebol Roberto de Andrade. Se o Corinthians avançar, Maldonado, de 33 anos, será inscrito na Libertadores.

21h

GOL DO VÉLEZ!!! Placar do momento: Velez 1 x 2 Newells.

20h55

Caso o Corinthians conquiste a vaga, o próximo jogo pelas as quartas de final será já na semana que vem. O primeiro jogo será fora de casa e contra um time argentino. Neste momento o Velez está perdendo, em casa, por 2 a 0, para o Newells. O Velez tem de pelo menos empatar o jogo para chegar às quartas.

20h44

Chegou! Delegação do Corinthians já está no Pacaembu.

20h40

Negociação arriscada: cambistas vendem ingressos a R$ 250. Mas o bilhete é para acompanhar o jogo na torcida visitante. Por isso os cambistas ‘aconselham’ os corintianos interessados nesse ingresso a entrarem na torcida do Boca sem a camisa do Corinthians. Depois disso, é preciso pagar, segundo os cambistas, R$ 20 de propina aos fiscais. Assim os corintianos podem mudem de setor. Flanelinhas também lucram: R$ 40 é o valor que eles pedem aos motoristas.

20h33

Torcida corintiana empolgada com a ‘decisão’ contra o Boca: caravana do Morro da Pinga, próximo a Pirituba, zona Oeste da Capital. Os torcedores alugaram uma Kombi para acompanhar o time esta noite no Pacaembu. Pacaembu vai enchendo aos poucos, ainda falta cerca de 1h30 para o início do jogo. Delegação corintiana está a caminho do estádio.

20h26

Jérôme Valcke, secretário-geral da Fifa, confirma acordo para entrega do Itaquerão em dezembro de 2013. Leia mais aqui.

20h17

Fora do estádio uma equipe de televisão peruana conversa com torcedores do Corinthians. O motivo não é o jogo desta noite. A TV quer saber a opinião dos torcedores sobre Paolo Guerrero, que é peruano. Ele já virou ídolo pelos gols marcados nos dois jogos na final do Mundial de Clubes no Japão.

20h10

Os corintianos Diego Ortiz e Thiago Albuquerque estão confiantes na vitória de seu time. Thiago arrisca o placar: 3 a 0 para o Corinthians. Já Diego diz que será 3 a 1. O Corinthians precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar às quartas.

19h55

Portões abertos no Pacaembu. Torcida do Boca Juniors também já entra no estádio de uma vez só. A carga para os visitantes era de cerca de 2 mil bilhetes. Como o estádio ainda está vazio, todos chegaram cantando como se estivessem na Bombonera. Prontamente os alto-falantes do estádio passaram a tocar o hino do Corinthians.

19h50

Só restaram ingressos nas mãos de cambistas. Próximo as ruas do Pacaembu eles atuam livremente oferecendo ingressos aos torcedores. O preço: R$ 200 para o bilhete do tobogã, quatro vezes mais que o valor de face (R$ 50).

19h39

O trânsito começa a ficar carregado na Avenida Pacaembu. Os corintianos já se concentram nas redondezas do estádio. Segundo informações da Polícia Militar, um ônibus está a caminho do estádio apenas com os torcedores argentinos.

19h31

REFORÇO: O veterano Maldonado, volante chileno de 33 anos, é o novo jogador do Corinthians. – Amigos e amigas! Hoje posso falar que sou jogador do Corinthians! Contrato assinado!! Que mais posso pedir?! Obrigado! – escreveu o jogador em seu Twitter. O contrato é até o final de dezembro. A assessoria do clube confirma a informação!

19h25

Por enquanto, lotado mesmo só os bares da região. Corintianos aguardam a abertura dos portões do Pacaembu. Jogo começa às 22h. Clima é de otimismo entre os torcedores. Corinthians precisa vencer o Boca por pelo menos dois gols de diferença.

19h09

Movimento ainda pequeno na Praça Charles Muller. Mas já os policiais já estão em volta do estádio. A expectativa é de que mais 35 mil pessoas assistam a partida no estádio. A procura foi tanta até mesmo no setor da imprensa, e o clube teve de limitar o acesso de jornalistas nas tribunas.