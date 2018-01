O Mérida, próximo adversário do Cádiz, brincou como fato do Real Madrid ter escalado um jogador suspenso na Copa do Rei da Espanha. Para não cometer o mesmo erro, a equipe da terceira divisão garantiu que não vai usar o suspenso Jonhy.

O time madrilenho provavelmente será obrigado a deixar a competição mesmo depois da vitória por 3 a 1 sobre o Cádiz na última quarta-feira. Tudo por conta da escalação do russo Denis Cheryshev.