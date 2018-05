Time de rúgbi segura carro de Fórmula 1 na força do scrum

Oito jogadores de rúgbi toparam o desafio de segurar um carro de Fórmula 1 de 800 cavalos. Acelerado pelo piloto Daniel Ricciardo, da Red Bull Racing, veículo ficou diante dos atletas do Bath Rugby Club, da Inglaterra.

O scrum, que é o movimento do rúgbi quando atletas de dois times se posicionam para disputar a posse de bola, foi feito com os jogadores de um lado e o carro de F-1 do outros, com um equipamento para evitar acidentes no meio. E os jogadores fizeram bonito, como pode ser visto no vídeo abaixo.