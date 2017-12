Tinha um japonês alto no caminho

Assim que Parreira sentou na mesa para dar a entrevista coletiva nesta quarta-feira, no estádio em Dortmund, todos os jornalistas presentes no local se ajeitaram para ouvir o treinador brasileiro. O evento ia começar quando os câmeras das equipes de televisão, no fundo da sala, gritaram para o assessor de imprensa da CBF: “Tira o japonês da frente!”

Era um jornalista japonês sentado na primeira fila da sala de entrevistas, que estava obstruindo a imagem do técnico Parreira. Após o pedido da assessoria de imprensa da CBF, ele mudou de lugar, saindo do caminho das câmeras da TV.

Mas foi alvo de uma piadinha de um jornalista brasileiro: “Acharam um japonês alto. Só aqui mesmo.” Até o técnico Parreira riu.